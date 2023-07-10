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MLB／大谷第32轟 天使仍陷「道奇魔咒」

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
天使隊大谷翔平昨轟出本季第32轟，居大聯盟全壘打王。（路透）
天使隊大谷翔平昨轟出本季第32轟，居大聯盟全壘打王。（路透）

大聯盟明星賽前最後一戰，大谷翔平恢復打擊手感，昨對道奇隊4打數3安打、攻下3分打點，本季第32轟出爐，穩居大聯盟全壘打王，但天使隊無法突破「道奇魔咒」，5：10落敗，打完前半季無法保住5成勝率。

昨賽前4場比賽，大谷陷入低潮，13次打數只1支安打，再戰道奇終於展現強打氣勢，首局首打席第1球就揮出一壘打，3局上揮出三壘打，7局追加兩分砲，中斷連4場比賽未開轟紀錄。

9局上最後一次打擊，大谷高飛犧牲打攻下第3分打點，只差二壘打就是完全打擊紀錄，也是本季第6次「準完全打擊」。

天使近10戰苦吞9敗，以本季最長5連敗結束前半季，且從2021年球季至今，在洛杉磯高速公路大戰」對戰道奇10連敗，45勝46敗在美聯西區掉到第4；大聯盟官網指出，這是大谷合約最後1年，球團暫無交易他的想法，但球隊在交易日前的表現，仍有可能改變態度。

高速公路 洛杉磯 道奇 天使 大谷翔平

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