快訊

傻眼！女子為走私5條活蛇 竟全塞進自己胸部

9人昨相約劍龍稜登山 他先下山失聯 今午找到人卻死亡

MLB／大谷12日先打明星賽 官網：天使在交易日前處境艱難

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊今天打完前半季賽事，最後一戰5：10不敵道奇隊，戰績也掉到45勝46敗、勝率4成95；大聯盟官網指出，8月1日交易截止日愈來愈近，天使處境艱難。 路透社
天使隊今天打完前半季賽事，最後一戰5：10不敵道奇隊，戰績也掉到45勝46敗、勝率4成95；大聯盟官網指出，8月1日交易截止日愈來愈近，天使處境艱難。 路透社

天使隊今天打完前半季賽事，最後一戰5：10不敵道奇隊，戰績也掉到45勝46敗、勝率4成95，大谷翔平3安猛打、包括領先群雄的第32轟，還是無法挽回局面；大聯盟官網指出，8月1日交易截止日愈來愈近，天使處境艱難。

天使最近10戰苦吞9敗，以本季最長5連敗結束前半季，且是4月25日11勝12敗後，勝率再度掉到5成以下；官網指出，這是大谷合約最後一年，天使還要積極爭取2014年球季後首次季後賽，在交易大限前的處境確實有些艱辛。

今年洛杉磯「高速公路大戰」畫下句點，天使對道奇4戰全敗，而且從前年至今，吞下對戰10連敗，偏偏道奇又是季後爭奪大谷的熱門球隊，這讓天使高層更加尷尬。

天使目前在美聯西區排名第4，落後龍頭遊騎兵隊7.5場勝差，美聯外卡排名暫居第8；官網指出，天使高層目前不管戰績如何，並沒有交易大谷的想法，但球隊在交易日前的表現，還是有可能改變態度。

大谷接下來將出席大聯盟明星賽，12日在西雅圖水手隊主場T-Mobile球場亮相，下次登板先發是15日在主場對決太空人隊，也是天使後半季首戰，挑戰本季第8勝。

天使 道奇 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷第32轟救不了天使 只差二壘打就是完全打擊

MiLB／貝茲扛出雙響砲 道奇單場5轟擊潰天使

MLB／天使交易大谷可能性 紐約郵報：已經打開一點門縫

MLB／「連貝比魯斯也被交易過」 名嘴籲天使盡速送走大谷

相關新聞

MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

天使隊「二刀流」好手大谷翔平又開轟了，今天對道奇隊7局上轟出兩分砲，本季第32轟出爐，繼續穩居大盟榜首。

MLB／老虎3投聯手無安打比賽 藍鳥教頭坦言須「脫帽致敬」

老虎隊今天在底特律主場締造罕見紀錄，3名投手曼寧（Matt Manning）、佛利（Jason Foley）、蘭恩（Al...

MLB／單局連盜3個壘包得分 紅人克魯茲創1世紀罕見紀錄

紅人隊21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）今天有夠誇張，對釀酒人隊7局上關鍵安打攻下超前分後，竟然連續...

MLB／大谷第32轟救不了天使 只差二壘打就是完全打擊

天使隊近況陷入低潮，對戰道奇隊更是一面倒被KO，今天在客場又以5：10落敗，本季洛杉磯「高速公路大戰」4戰全敗；天使最大...

MiLB／鄭宗哲單場2安2盜壘 連8戰敲安維持好手感

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲7月出賽維持好手感，今天單場2安、跑出2次盜壘成功，近期連8場出賽敲安，海盜隊終場以...

MLB／張育成替補游擊手未打擊 吉田正尚連6戰至少2安

大聯盟戰績最爛的運動家隊，今天又成為紅襪隊的進補對象，以3：10輸球，紅襪全場揮出15支安打、包括兩支全壘打，開賽前6局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦