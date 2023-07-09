MLB／大谷12日先打明星賽 官網：天使在交易日前處境艱難

天使隊今天打完前半季賽事，最後一戰5：10不敵道奇隊，戰績也掉到45勝46敗、勝率4成95，大谷翔平3安猛打、包括領先群雄的第32轟，還是無法挽回局面；大聯盟官網指出，8月1日交易截止日愈來愈近，天使處境艱難。

天使最近10戰苦吞9敗，以本季最長5連敗結束前半季，且是4月25日11勝12敗後，勝率再度掉到5成以下；官網指出，這是大谷合約最後一年，天使還要積極爭取2014年球季後首次季後賽，在交易大限前的處境確實有些艱辛。

今年洛杉磯「高速公路大戰」畫下句點，天使對道奇4戰全敗，而且從前年至今，吞下對戰10連敗，偏偏道奇又是季後爭奪大谷的熱門球隊，這讓天使高層更加尷尬。

天使目前在美聯西區排名第4，落後龍頭遊騎兵隊7.5場勝差，美聯外卡排名暫居第8；官網指出，天使高層目前不管戰績如何，並沒有交易大谷的想法，但球隊在交易日前的表現，還是有可能改變態度。

大谷接下來將出席大聯盟明星賽，12日在西雅圖水手隊主場T-Mobile球場亮相，下次登板先發是15日在主場對決太空人隊，也是天使後半季首戰，挑戰本季第8勝。