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MiLB／林家正本季首轟出爐就是勝利打點 陳聖平同場出賽也有貢獻

中央社／ 台北9日電
旅美藍鳥隊小聯盟高階1A野手林家正今天先發出賽，9局上敲出超前比分陽春砲，個人本季首轟出爐，單場2安都是長打。 截圖自林家正IG
旅美藍鳥隊小聯盟高階1A野手林家正今天先發出賽，9局上敲出超前比分陽春砲，個人本季首轟出爐，單場2安都是長打。 截圖自林家正IG

旅美藍鳥隊小聯盟高階1A野手林家正今天先發出賽手感不錯，9局上敲出超前比分陽春砲，個人本季首轟出爐，單場2安都是長打；響尾蛇隊高階1A野手陳聖平同場出賽有1打點。

美國職棒小聯盟賽事多倫多藍鳥隊高階1A今天與亞利桑那響尾蛇隊高階1A交手，藍鳥隊台灣野手林家正先發打7棒、守一壘，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打9棒、守游擊。

林家正今天出賽手感不錯，2局上敲出捕手上方界外飛球出局，4局上吞下三振，7局上1人出局後敲出二壘打，再靠著對手失誤跑回分數。

9局上兩隊4比4平手、1人出局時林家正上場打擊，敲出陽春砲幫助球隊超前比數，隊友也有延續攻勢，藍鳥隊再靠著接連四壞保送多添1分保險分。

響尾蛇隊陳聖平今天2局下得點圈有人時敲出高飛犧牲打送回1分，4局下吞下三振，7局下敲出中外野方向飛球出局。

今天比賽9局上打完，響尾蛇隊4比6落後，9局下靠著陽春砲追回1分，2人出局後輪到陳聖平打擊，敲出左外野方向飛球出局，沒能替球隊延續攻勢，響尾蛇隊終場以5比6吞敗。

林家正今天總計4打數敲出2支安打，包括1發全壘打、1支二壘打，貢獻1分打點，有2得分，賽後打擊率2成45。

陳聖平今天總計3打數沒有敲出安打，吞下1次三振，貢獻1分打點，賽後打擊率2成10。

陳聖平 林家正 小聯盟

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