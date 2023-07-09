MiLB／鄭宗哲單場2安2盜壘 連8戰敲安維持好手感

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲7月出賽維持好手感，今天單場2安、跑出2次盜壘成功，近期連8場出賽敲安，海盜隊終場以4比2擊敗底特律老虎隊。

美國職棒小聯盟賽事海盜隊2A與老虎隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打8棒、守游擊，鄭宗哲2局下首打席，2人出局、壘上有人，敲出右外野方向安打推進，海盜隊再靠著失誤跑回分數，鄭宗哲盜向二壘。

鄭宗哲4局下選到保送上壘，跑出單場第2盜，再靠著隊友敲出二壘打、替球隊跑回超前分，鄭宗哲6局下再敲出安打，8局下敲出中外野方向飛球出局。

鄭宗哲今天總計3打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，跑回2得分、有2次盜壘成功，賽後打擊率2成32；鄭宗哲7月8場出賽都有安打，近2場比賽都是單場雙安，目前單月打擊率3成55。

費城人隊高階1A與紐約洋基隊高階1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打4棒、守游擊，李灝宇總計5打數吞下2次三振，沒有敲出安打，賽後打擊率2成62，費城人隊終場以4比6吞敗。