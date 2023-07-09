MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強
天使隊「二刀流」好手大谷翔平又開轟了，今天對道奇隊7局上轟出兩分砲，本季第32轟出爐，繼續穩居大盟榜首。
天使打完前6局2：9落後、大谷3打數2安打，7局下兩出局時再度站上打擊區，面對道奇第2任投手葛洛夫（Michael Grove），逮中84英里滑球，轟出中外野方向433英尺兩分砲，中斷連4場比賽未開轟紀錄。
今天賽前4場比賽，大谷13次打數只有1支安打，陷入打擊低潮，此役繳出猛打表現，面對葛洛夫更是揮出全壘打、三壘打都出現，完全找回打擊手感。
大谷目前仍是大聯盟唯一超過30轟的打者，勇士隊歐森（Matt Olson）29轟居次，也在國聯排名第1；白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）目前26轟在美聯排名第2，落後大谷拉大到6轟。
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