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MLB／張育成替補游擊手未打擊 吉田正尚連6戰至少2安

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪今(9日)10：3擊退運動家，陣中日籍球星吉田正尚5打數2安打、貢獻1分打點，最近6場比賽出現13支安打、每場至少2安，本季打擊率升至3成13。 美聯社
紅襪今(9日)10：3擊退運動家，陣中日籍球星吉田正尚5打數2安打、貢獻1分打點，最近6場比賽出現13支安打、每場至少2安，本季打擊率升至3成13。 美聯社

大聯盟戰績最爛的運動家隊，今天又成為紅襪隊的進補對象，以3：10輸球，紅襪全場揮出15支安打、包括兩支全壘打，開賽前6局連續得分，旅美好手張育成未先發、以替補游擊手身分亮相，未有打擊機會。

紅襪在波士頓主場對運動家3連戰搶下前兩勝，最近拚出4連勝，戰績47勝43敗仍在分區墊底，明天再戰運動家後，就要結束前半季賽事，15日起客場6連戰，分別對戰小熊、運動家，展開後半季之旅。

紅襪今天面對運動家6名投手火力全開，佛度戈（Alex Verdugo）首局轟出兩分砲，杜蘭（Jarren Duran）2局下追加兩分砲，打完前兩局攻下5分奠定勝基。

紅襪日籍球星吉田正尚也很猛，5打數2安打、貢獻1分打點，最近6場比賽出現13支安打、每場至少2安，本季打擊率升至3成13。

張育成昨天重返大聯盟，2局下兩分打點安打，為紅襪攻下勝利打點，今天開賽坐板凳，直到第8局才上場，沒有輪到打擊，本季打擊率維持1成46。

運動家最近吞下3連敗，戰績掉到25勝66敗、勝率2成75，落後分區龍頭遊騎兵隊達27.5場勝差。

運動家 紅襪 張育成 吉田正尚

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