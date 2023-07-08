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MiLB／祝林振瑋成台灣之光 黃偉哲要站椅子才彌平身高差

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣「火球男」林振瑋（左）身高203公分，市長黃偉哲站在板凳上和他合照。圖／台南市府提供
台灣「火球男」林振瑋（左）身高203公分，市長黃偉哲站在板凳上和他合照。圖／台南市府提供

台灣「火球男」林振瑋加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲市長今日在林振瑋的母校崇學國小與他會面並致贈球衣，祝他未來發展順利，也期許他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。

林振瑋是道地台南囡仔，就讀崇學國小、建興國中、南英商工，是台南市三級棒球培育出來的優秀選手，身高203公分的林振瑋能飆出160公里的球速，因此獲得MLB紅雀隊球團青睞。原本已入選112年全國運動會台南市代表隊準備為南市爭光，卻因即將赴美而無法參加，黃偉哲特地送上全運會棒球代表隊球衣讓他留念，林振瑋也回贈黃偉哲MLB紅雀隊的球帽，讓黃偉哲非常開心。

黃偉哲表示，很開心能代表市民歡送下一個台南之光林振瑋，在陳金鋒、王建民、郭泓志等人之後，台南市的棒壇傑出人才後繼不絕；黃偉哲也提醒林振瑋要好好保重身體，千萬不要受傷，因為在球員的職業生涯中身體健康是很寶貴的資產，要維持自己的體能在最好的狀態，才能在大聯盟大放異彩，為台灣爭光。

黃偉哲感謝崇學國小為台南市培植優秀的棒球選手，未來市府會盡最大的努力與球員、校方及家長配合，繼續栽培更多優秀球員，為台南市爭光。

體育局長陳良乾表示，林振瑋擔任今年世界棒球經典賽台灣隊的陪練員，也入選112年全國運動會棒球台南市代表隊準備為台南市爭光，因即將赴美投入職業球隊，無法參加今年全國運動會比賽，雖然感到可惜，但滿心祝福及期待未來在大聯盟球場上看到林振瑋的英姿。

林振瑋的舅舅是曾效力洛杉磯道奇的郭泓志，他將追隨舅舅的腳步挑戰美國，近日將啟程前往紅雀位於佛州朱比特（Jupiter）的基地報到，正式展開旅美生涯。

今天有一段插曲，林振瑋擁有203公分的高䠷身材，黃偉哲約175公分高，黃偉哲站在椅子上墊高自己，留下趣味鏡頭。

台灣「火球男」林振瑋（右）加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲今天在他的母校崇學國小與他會面，祝他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。圖／台南市府提供
台灣「火球男」林振瑋（右）加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲今天在他的母校崇學國小與他會面，祝他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。圖／台南市府提供
台灣「火球男」林振瑋（右三）加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲今天在他的母校崇學國小與他會面並致贈球衣，祝他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。圖／台南市府提供
台灣「火球男」林振瑋（右三）加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲今天在他的母校崇學國小與他會面並致贈球衣，祝他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。圖／台南市府提供
台灣「火球男」林振瑋（右）加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲今天在他的母校崇學國小與他會面，祝他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。圖／台南市府提供
台灣「火球男」林振瑋（右）加盟美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員，市長黃偉哲今天在他的母校崇學國小與他會面，祝他站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。圖／台南市府提供

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