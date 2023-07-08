MiLB／貝茲扛出雙響砲 道奇單場5轟擊潰天使

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在主場迎戰洛杉磯天使，道奇打線爆發全場擊出5支全壘打，其中開路先鋒貝茲包辦兩轟，終場道奇就以11比4大勝天使。

除了貝茲（Mookie Betts）的雙響砲，道奇陣中打者弗利曼（Freddie Freeman）、馬蒂內茲（J.D.Martinez）和史密斯（Will Smith）也都開轟。

道奇投手岡索林（Tony Gonsolin）先發6.2局被敲7安失4分，送出5次三振、1次保送，加上隊友的強大火力支援，順利奪下個人本季第5場勝投。

道奇今天贏球後，本季迄今3度對戰天使全勝，例行賽戰績來到50勝38敗，在國家聯盟西區排第2名。

天使攻擊端方面，莫尼亞克（Mickey Moniak）於4局上扛出3分砲，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）則在7局上擊出陽春砲。

天使輸球吞下近期4連敗後，本季例行賽戰績來到45勝45敗，暫居美國聯盟西區第4名。