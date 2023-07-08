MLB／我回來啦！張育成傷癒歸隊 首安首打點首得分出爐

「我回來啦！」張育成今天脫離傷兵名單回歸大聯盟，不僅自己發聲也用表現證明，傷癒回到紅襪隊的第一戰面對運動加隊，首安、首打點、首得分都在首打席出爐，也獲得轉播單位滿滿鏡頭。

4月25日因揮棒過猛導致左手鉤狀骨骨折，張育成復健賽又遇到傷勢反覆，導致花了75天才在今天回到大聯盟，也立刻被安排先發第9棒、游擊手。

2局上張育成先在游擊防區抓到一個簡單出局數，但已經獲得網路上紅襪隊球迷一片好評，2局下張育成更在1出局、滿壘時，敲出中間方向穿越安打，一棒進帳2分打點，開啟紅襪隊單局5分攻勢，自己也靠隊友回來得分。

紅襪隊今天賽前將暫代游擊的漢米爾頓（David Hamilton）下放，空出空間給張育成，張育成也透過個人社群跟球迷說：「讓大家久等了，我回來啦！」

總教練柯拉稱讚張育成（Alex Cora）是個好選手，4月的時候防守很穩定，受傷前最後一個系列賽也找到打擊節奏，「就像他在經典賽的感覺。」