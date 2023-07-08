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MLB／大谷翔平季中交易機會低 美媒分析：已錯過最佳時機

中央社／ 洛杉磯7日專電
美媒分析，天使隊季中不會交易大谷，其中一個原因是分手的方式會影響雙方關係。 美聯社
美媒分析，天使隊季中不會交易大谷，其中一個原因是分手的方式會影響雙方關係。 美聯社

洛杉磯天使隊季後賽之路艱難，球星大谷翔平季中交易的可能性又引發討論。但美媒分析，天使隊不會交易大谷，其中一個原因是分手的方式會影響雙方關係。

美國職棒大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）分析，招牌球星楚奧特（Mike Trout）受傷、天使隊戰績直直落，因素累加之下，8月1日交易大限之前，把大谷翔平交易出去的可能性看起來好像浮現。

29歲的大谷翔平與天使隊合約來到第6年，今年球季結束之後，即將成為自由球員

摩洛西指出，以天使隊的現況來說，理論上他們可以藉著交易大谷，換來一批年輕新秀，放眼球隊未來戰力。各隊看到這個機會，一定也會紛紛上門詢問，提出報價條件。

但摩洛西認為，以上情形僅是理論上，現實世界裡，大谷翔平是目前地表上前所未見、獨一無二的運動員，天使隊不會在球季中就跟大谷翔平說再見。

這篇文章認為，各隊一定會在季中向天使探詢交易，那是各隊主管的職責，但是詢問交易條件和最後談成買賣那是兩回事，「業界很少有人認為，天使隊會在8月1日之前把大谷交易出去」。

文章分析的理由之一是，天使隊如果要賣大谷翔平，在去年球季是更好的時間點。去年天使隊戰績更糟，如果當時啟動買賣，買家還可得到大谷下一季合約，交易價值更高。

理由之二，就算天使又無法打進季後賽，把大谷留在球員陣容之中還是很有價值，首先他是票房保證，攸關行銷收益與廣告贊助。其次大谷翔平很有機會拿下最有價值球員（MVP）、全壘打挑戰60轟，無論球迷跟球團主管都不樂見看到大谷穿著別隊球衣達成紀錄。

他認為天使隊不會交易大谷的另一個理由是，雙方分手的方式影響未來關係。

大谷翔平明年球季可能不再效力天使隊，假設他待在天使隊一直到今年球季結束，天使季後提出一份很有競爭力的合約，但大谷最終選擇別隊，那雙方可以說是好聚好散。

但假設情況相反，天使隊在季中就把大谷交易出去，形同榨乾大谷最後的價值，這不僅讓大谷在成為自由球員之後，更不可能考慮簽回天使隊，同時也會影響雙方日後的關係，尤其是大谷未來退役之後對天使隊的態度。

天使 大谷翔平 自由球員

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