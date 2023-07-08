MLB／林振瑋與郭泓志約定 拚3-5年升大聯盟

文化大學203公分「巨投」林振瑋剛與美職紅雀隊完成簽約，返台隔日南北奔波，先後到南英商工和文化大學兩間母校拜訪，在文化大學歡迎會上他為自己設定3到5年升上大聯盟的目標，也是與舅舅郭泓志的約定。

「很開心可以成為球團第一位台灣人，希望能夠有好表現。」林振瑋表示，5月赴美參加「選秀聯盟」時，沒想過賽事還沒結束就獲得合約，對紅雀印象來自韋恩萊特、莫里納、普荷斯三人率隊奪冠的傳奇故事。

林振瑋生涯最快有160公里球速，卻欠缺穩定控球，在舅舅郭泓志建議下修正投球的擺臂跟出手點，減少離譜壞球，在選秀聯盟4場先發、防禦率3.24，16.2局被敲15支安打，另有10次四壞、15次三振，最終被紅雀相中。

林振瑋過去長期受到美職球隊關注，然而今年升大四時才正式踏出旅美第一步，他說：「開始永遠不嫌晚。」林振瑋希望能夠更精進現有的直球、變速、滑球、伸卡球路，若未來有機會選擇背號，他希望能穿上舅舅郭泓志代表的56號或王建民的40號，「以他們為目標。」

回顧在文化大學受到的訓練，林振瑋感謝球隊信任球員、給予自由發展的空間，昨天也與文化大學校長王子奇及校友總會會長、前亞洲棒球總會會長彭誠浩互贈禮品，「很感謝彭學長給我這個機會，印象最深刻還是一年級在梅花旗拿冠軍。」