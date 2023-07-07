MLB／洋基左投洛登明天復出對小熊 布恩：他有責任感

洋基休賽季大撒幣，以6年1.62億美元簽下明星左投洛登（Carlos Rodon），結果他在春訓就遭遇傷勢，本季至今仍沒有大聯盟出賽紀錄。他經歷辛苦復健後，終於要在明天對上小熊的比賽，首度披上條紋球衣投球。

洋基明天起將和小熊隊進行3連戰，大聯盟官網顯示，洛登是系列賽第一場先發。洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時表示，「洛登已經準備好了，他渴望在大聯盟復出，他有責任感為球隊貢獻，更重要的是，他身體沒問題，能找回受傷前的能力。」

洛登去年在巨人隊先發31場，主投178局狂飆237次三振，每9局三振數11.8次，排大聯盟第1，最後在國聯塞揚獎票選排第6。

儘管健康的洛登是聯盟頂級強投，但他生涯大小傷病不斷，因此洋基這筆簽約被外界認為有風險，結果他春訓時真的再度受傷。洛登近日在復健賽出賽3場，合計10.2局僅丟1分，布恩強調，「我們很高興他能回來，我們將繼續培養他，他有望在下半季扮演重要角色。」