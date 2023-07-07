MLB／直言日美棒球差很多 千賀滉大：好球帶完全相反

大都會隊日籍強投千賀滉大昨天主投8局送出12次三振，只失1分，幫助大都會以2：1險勝響尾蛇隊。千賀滉大受訪時提到日職和美職的好球帶差異，直言就像不同的運動。

千賀滉大昨天投球局數8局、單場12次三振都創個人旅美生涯新高，他本季投球局數89.2局、防禦率3.31、被打擊率.204都排在大都會輪值第1。

當被問到日本和美國棒球的不同時，千賀滉大表示，「球和投手丘都不同，最重要的是好球帶不同。美國會把高球判成好球，但內外側較窄；這和日本完全相反，就像不同的運動。」

千賀滉大也點出打者對紅中球把握度的不同，「在日本即使投紅中，也不會有太大的打擊，如果在這裡投這種球，可能會變成全壘打，所以我需要非常注意控球。」

千賀本季最大的問題正是保送過多，47次保送並列全大聯盟第2多，每9局保送數4.72次更高居大聯盟第1。