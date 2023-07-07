MLB／卡洛爾才剛復出疑又遇肩傷 教頭報平安：比想像中樂觀

響尾蛇今天被大都會以9：0完封，系列賽慘遭橫掃。但更令人擔心的是，陣中新星，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）肩膀疑似又遇傷勢。

本日七局下，卡洛爾在一次揮空後，因疼痛摸起自己的右手手臂與肩膀區域，隨即跟著運動防護員一同走下場。由於卡洛爾上週便出現類似情況，更曾在前年受右肩傷勢所困，整季報銷，讓球迷相當擔心他的狀況。

2023 All-Star Corbin Carroll has left tonight's game after injuring his right shoulder on a swing in the 7th inning



(via @BALLYSPORTSAZ)pic.twitter.com/a5tq9BxgVk — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 7, 2023

上星期，球隊曾對卡洛爾進行壓力測試，結果顯示他的肩膀「強壯且穩定」，之後，他連續兩場比賽未上陣，直到週一代打上陣後，才回歸先發打線，沒想到，今日又再度面臨相同疑慮。

所幸，卡洛爾今日於九局上再次現身休息室，且總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也在賽後同樣形容前者的肩膀「強壯且穩定」，並表示球隊將會在明日安排MRI，找出造成肩膀不適的主因，「事情比我一開始看到的更樂觀一些。你們也知道的，一開始看來很不妙，所以後面幾局我都在想：『卡洛爾的狀況如何？他心情怎麼樣？他身體還好嗎？』」

D-backs All-Star Corbin Carroll made his way back into the dugout after exiting the game. pic.twitter.com/LGjgHEiVXR — Arizona Sports (@AZSports) July 7, 2023

Torey Lovullo says Corbin Carroll has right shoulder discomfort, but "things checked out a little bit more positive than I was expecting."



He will get imaging done tomorrow morning and is currently without a timetable to return. pic.twitter.com/ArKkadT2K9 — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) July 7, 2023

卡洛爾日前被選為明星賽國聯先發，他的肩膀不適，是否將對他首次明星賽亮相造成影響，目前還不得而知。