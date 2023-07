MLB／卡洛爾才剛復出疑又遇肩傷 教頭報平安：比想像中樂觀

響尾蛇今天被大都會以9:0完封,系列賽慘遭橫掃。但更令人擔心的是,陣中新星,台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)肩膀疑似又遇傷勢。

本日七局下,卡洛爾在一次揮空後,因疼痛摸起自己的右手手臂與肩膀區域,隨即跟著運動防護員一同走下場。由於卡洛爾上週便出現類似情況,更曾在前年受右肩傷勢所困,整季報銷,讓球迷相當擔心他的狀況。

2023 All-Star Corbin Carroll has left tonight's game after injuring his right shoulder on a swing in the 7th inning



(via @BALLYSPORTSAZ)pic.twitter.com/a5tq9BxgVk — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 7, 2023

上星期,球隊曾對卡洛爾進行壓力測試,結果顯示他的肩膀「強壯且穩定」,之後,他連續兩場比賽未上陣,直到週一代打上陣後,才回歸先發打線,沒想到,今日又再度面臨相同疑慮。

所幸,卡洛爾今日於九局上再次現身休息室,且總教練羅夫洛(Torey Lovullo)也在賽後同樣形容前者的肩膀「強壯且穩定」,並表示球隊將會在明日安排MRI,找出造成肩膀不適的主因,「事情比我一開始看到的更樂觀一些。你們也知道的,一開始看來很不妙,所以後面幾局我都在想:『卡洛爾的狀況如何?他心情怎麼樣?他身體還好嗎?』」

D-backs All-Star Corbin Carroll made his way back into the dugout after exiting the game. pic.twitter.com/LGjgHEiVXR — Arizona Sports (@AZSports) July 7, 2023

Torey Lovullo says Corbin Carroll has right shoulder discomfort, but "things checked out a little bit more positive than I was expecting."



He will get imaging done tomorrow morning and is currently without a timetable to return. pic.twitter.com/ArKkadT2K9 — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) July 7, 2023

卡洛爾日前被選為明星賽國聯先發,他的肩膀不適,是否將對他首次明星賽亮相造成影響,目前還不得而知。