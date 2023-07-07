MLB／郭泓志調一下！林振瑋改短揮臂加盟紅雀 拚3年升大聯盟

文化大學203公分「巨投」林振瑋與紅雀隊簽約完成旅美夢，在選秀聯盟（Draft League）展現出的球速與穩定性，是獲得青睞的原因，在舅舅郭泓志建議下修改短揮臂收到效果，未來若有機會選擇背號，也希望以56號為目標。

林振瑋今年5月參與美國當地「選秀聯盟」，7月4日順利與紅雀簽下50萬美元（約1555萬台幣）簽約金，另有4萬美元獎學金，昨天返回台灣，今天就到母校文化大學收拾裝備，準備7月中再次赴美報到。

當初選擇到選秀聯盟表現是郭泓志與經紀公司的建議，林振瑋表示，周遭都是挑戰選秀的球員、競爭強度高，自己照一周先發一場的步調，逐步增加局數到6局、80幾球的強度，「原本以為要回到台灣才會收到消息，沒想到最後一場之前就有好結果。」

在選秀聯盟呈現出最大進步是控球，林振瑋的過往常出現的離譜壞球變少了，原因是在台灣時郭泓志建議下，縮短揮臂機制，到美國實戰感受到球路更穩定，球速也沒有太大落差。

得知獲得紅雀合約後，林振瑋也第一時間通知舅舅，郭泓志鼓勵他繼續加油，這只是一張門票而已，另外也給予他建議，「當你站上投手丘時，不要害怕，相信你自己。」

到美國之後，林振瑋希望能夠更精進現有的直球、變速、滑球、伸卡球路，目標穩定發揮，也要增加身材厚實度，若未來有機會選擇背號，他希望能穿上舅舅郭泓志代表的56號或王建民的40號，「希望以他們為目標。」

林振瑋過去長期受到美職球隊關注，然而今年升大四時才正式踏出旅美第一步，他說：「開始永遠不嫌晚。」給自己3到5年升上大聯盟的目標，「也是跟舅舅之間的約定。」