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MLB／洋基IKF客串二刀流防禦率僅2.25 球迷戲稱：比大谷更好

聯合新聞網／ 綜合報導
基納法利法本季第4次登板，主投1局無失分。 美聯社
基納法利法本季第4次登板，主投1局無失分。 美聯社

洋基今天以1：14遭金鶯隊血洗，不過野手「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）本季第4度登上投手丘，再度繳出1局無失分好投，本季防禦率僅2.25。

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）先發2.2局狂失7分，賽後防禦率7.38，退場時被紐約球迷噓聲伺候。他賽後無奈表示，「我知道我是什麼樣的投手，這真的很不像我，這一生沒有這麼差的投球表現。」

今天洋基全場唯一亮點是基納法利法，他9局上登板，用13球就抓到3個出局數，最快球速僅76英里（約122公里），卻只被敲出1支安打。基納法利法的表現讓網友紛紛開玩笑表示，「他在MVP爭奪戰接近大谷」、「比大谷更好的二刀流球員」、「讓他取代塞佛里諾」、「IKF是洋基真正的王牌」、「塞揚獎」。

事實上，基納法利法不只投球有好表現，過去11場他打擊率4成06，打下8分打點，整體攻擊指數（OPS）1.118。

洋基 金鶯 大谷翔平

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