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MLB／金鶯20安打爆洋基 塞佛里諾搖頭娃娃日前1夜被噓退場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊先發投手塞佛里諾投未滿3局退場，灰頭土臉。法新社
洋基隊先發投手塞佛里諾投未滿3局退場，灰頭土臉。法新社

洋基隊今天以1：14遭到金鶯隊血洗，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）先發2.2局狂失7分，賽後防禦率7.38，在紐約球迷的噓聲中退場，更巧的是，明天就是他的搖頭娃娃日。

塞佛里諾先發2.2局被敲10安打、失7分，金鶯開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）先在首局首打席敲出陽春砲，戰局在第3局崩盤，塞佛里諾單局被敲6安打，最終被韓德森的單場第3安打退，留下的一、三壘跑者也都兌現成為分數。

加上前一場也是4局失9分（責失7分）的低迷表現，塞佛里諾今天依舊不振，隨著落後分數膨脹，洋基球迷開始噓聲大作，推特上也怨言四起，「拜託不要再給他機會，每次上場就是自動敗場。」「還要忍受塞佛里諾多久？」

金鶯在第4局持續猛攻再斬獲5分，包括韓德森的三分砲，光是他一個人此役就有4安打、雙響砲、5分打點，團隊狂掃20支安打。

洋基輸得難看，球迷怨言聲四起，還有人點出不巧的事：「塞佛里諾的搖頭娃娃之夜來得不是時候」，明天洋基球場的前1萬8000名進場贈品為他的搖頭娃娃。

後續釣出不少嘲諷意味十足的留言，「塞佛里諾搖頭娃娃日為7.07（美國時間7月7日），猜猜看比他的防禦率高或低？」「塞佛里諾搖頭娃娃日開賽時間7點38分，喔等等，我看錯了，那是他的防禦率。」

洋基 金鶯

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