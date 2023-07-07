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MLB／張育成本周末回歸大聯盟 紅襪教頭給出時間
旅美好手張育成有望在與運動家隊的系列賽回歸，根據大聯盟官網報導，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）表示，張育成預計在這個周末（美國時間）離開傷兵名單。
張育成在4月底因揮棒過猛導致左手鉤狀骨骨折，開刀治療後又遇到復健賽因傷部痠痛兩度中斷，近期第三度重啟復健賽，在2A、3A合計出賽4場，16打數敲出3安打。
柯拉宣布張育成將在這個周末歸隊，大聯盟官網也指出，正是時候，紅襪隊今年球季游擊防區一直沒有穩定的人選，除了張育成在4月扛起這個位置之外。
而等到張育成回防游擊後，柯拉也表示，球隊會在其他守位上做出調整，讓透納（Justin Turner）偶而守二壘，才能最大化攻擊火力，並讓杜蘭（Jarren Duran）能夠固定守中外野。
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