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MLB／張育成紅襪練球 今明有望歸隊

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
旅美好手張育成昨現身紅襪隊主場練球，總教練柯拉表示，只要他的身體沒狀況，今、明天就有機會歸隊。 法新社
旅美好手張育成昨現身紅襪隊主場練球，總教練柯拉表示，只要他的身體沒狀況，今、明天就有機會歸隊。 法新社

旅美好手張育成重返大聯盟進入倒數時刻，昨現身紅襪隊主場練球，引發美國媒體關注，總教練柯拉表示，只要他的身體沒狀況，今、明天就有機會歸隊，脫離待了超過70天的傷兵名單，球隊也將他定位先發游擊手。

張育成昨天賽前在游擊區練習守備，柯拉說：「我們要看看他的感覺如何，才會做出決定，他前一場打滿9局，揮棒很好、也沒有痠痛，所以就是等待，看看整體狀況再決定下一步。」

張育成4月底因揮棒過猛導致左手鉤狀骨骨折，經歷開刀、復健賽兩度因痠痛暫停，第3度啟動後出賽4場，最近2場9打數敲出3安。

雖然季前開刀的明星游擊手史托瑞有望在8月回到游擊區，在此之前紅襪仍需要張育成的守備，在他受傷後，赫南德茲暫代游擊失誤連連，近期接手的漢米爾頓12場也有2次失誤。

中職富邦悍將隊昨宣布簽下獨立聯盟右投伍茲，他在3月世界棒球經典賽曾代表義大利隊來台，對中華隊中繼4局僅被敲出3支安打。

美國 張育成 紅襪

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