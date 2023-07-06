MLB／藤浪晉太郎近11戰防禦率2.19 日媒：有機會被交易

運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎近期狀態絕佳，不僅拿下全隊最高的5場勝投，防禦率更降到9.35。有日媒樂觀分析，如果藤浪持續維持好表現，有機會在季中被交易。

藤浪昨天面對老虎隊表現堪稱完美，後援1局只用12球，就連續三振羅傑斯（Jake Rogers）、麥克金斯特利（Zach McKinstry）、卡布雷拉（Miguel Cabrera），最快球速達到102.1英里（約164.3公里）。

日媒《Full-Count》指出，藤浪本季出賽21場主投34局投出34次三振、29次保送。不過藤浪近8場出賽，主投9.1局送出12次三振、只有1次保送。因為保送減少，藤浪近11戰防禦率只有2.19。

藤浪休賽季和運動家簽下1年325萬美元，儘管他開季表現不佳持續一段時間，但運動家把他留在一軍，終於等到他投出好表現。不過運動家目前以25勝63敗排名聯盟墊底，日媒《Full-Count》分析，運動家幾乎無緣季後賽，藤浪的合約很便宜，其他球隊若交易得到藤浪，付出代價比大咖守護神還低，藤浪的名字有機會在交易市場被提到。