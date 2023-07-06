MLB／金鶯游擊手傳球失誤直擊攝影師 擔架抬出場送醫

金鶯大物游擊手韓德森（Gunnar Henderson）今天在策動一次雙殺時大爆傳，沒想到球直擊邊攝影師的頭部，最後該攝影師被擔架抬出場。

事發在5局下，洋基打者沃爾普（Anthony Volpe）擊出內野滾地球，韓德森接到二壘手傳球，試圖完成雙殺卻出現大暴傳，球正好擊中攝影師斯坦德爾（Pete Stendel）的頭部，他隨後痛苦倒地，比賽因此暫停10分鐘。

Yankees game is currently under delay as a cameraman was hit in the head on an overthrow.



He is talking and conscious according to Michael Kay on the broadcast. pic.twitter.com/hKjrGHHnRm — New York Post Sports (@nypostsports) 2023年7月6日

最後出動擔架將斯坦德爾抬出場送醫，他在離場過程中做手勢回應球迷，看似沒有問題，觀眾也大喊「MVP」。據《紐約郵報》後續報導，斯坦德爾接受檢查時能正常講話，意識也很清楚。

UPDATE: Pete Stendel is conscious and undergoing tests in the hospital after being struck in the head by a ball in tonight's game. pic.twitter.com/k84iiFwteY — YES Network (@YESNetwork) 2023年7月6日

洋基因為這次失誤多得1分，取得2：0領先，但金鶯6局上打下4分大局，扭轉戰局。洋基隊沃爾普8局下轟出陽春砲，金鶯隊歐赫恩（Ryan O'Hearn）9局上立刻轟出兩分砲加倍奉還，終場金鶯就以6：3擊敗洋基。