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MLB／球棒被國民教頭質疑 紅人大物克魯茲開轟回應還比手勢

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯茲球棒末端有感測器外殼。 美聯社
克魯茲球棒末端有感測器外殼。 美聯社

紅人大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）2局上場打擊時，被國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）質疑球棒末端有不明裝置，雖然克魯茲該打席後來被三振，但5局上他轟敲出全壘打回應，還不忘做出手勢。

據《Bally Sports Cincinnati》報導指出，該裝置是名為「Blast Motion」的感測器，主要用來追蹤揮棒數據。大聯盟官方未允許打者帶上場，但經過裁判檢查後，克魯茲球棒上的裝置只是感測器「外殼」，因此他被允許重新裝上使用。

克魯茲該打席最後遭到三振，不過他5局上轟出全壘打，還對著自家休息室比著該裝置，才開始繞壘。克魯茲賽後解釋為何做出這動作，「我只是為了告訴大家，這個外殼不是我打很好的原因。」

克魯茲本場比賽6打數3安打，賽後打擊率升到0.318，整體攻擊指數0.892。紅人先發投手亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）繳出6局失1分好投，加上打線16安打狂攻9分，終場紅人以9：2大勝國民。

紅人 國民

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