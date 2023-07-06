MLB／洋基柯戴羅因家暴剩餘賽季被禁賽 賈吉：盼他學到教訓

大聯盟今天宣布，洋基牛棚投手柯戴羅（Jimmy Cordero）因違反家暴政策，2023年剩餘76場比賽和季後賽都不能再投球，柯戴羅除了被禁賽外，還需要參加一項保密綜合評估和治療計劃，該計劃由大聯盟聯合政策委員會監督執行。

針對大聯盟處分，洋基發布聲明回應，「洋基隊完全支持聯盟的調查程序以及對柯戴羅的處分。家暴無法容忍，我們支持大聯盟關於家暴、性侵和兒童虐待政策的目標、標準和執行。」

對於柯戴羅被禁賽的消息，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）受訪時表示：「我和他說要從中學習，我很不開心。我知道球隊很多人都對此沮喪，聯盟宣布禁賽，希望他能從中學到教訓，成為較好的人。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示：「當這種嚴重的事發生時，必須付出沉重的代價。我支持這點（禁賽），我明白球團也支持，我期盼這件事能有改善。」

柯戴羅本季出賽31場，主投32.2局失掉14分，防禦率3.86，每局被上壘率1.071。為了遞補柯戴羅的空缺，洋基從3A拉上24歲右投瓦斯奎茲（Randy Vasquez），他今年在大聯盟出賽3場，主投15局只失2分，防禦率1.17，每局被上壘率1.04。。