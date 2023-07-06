快訊

12生肖「下半年財運」分析！屬牛穩紮穩打、這生肖「當心意外破財」

台股跌破月線重挫294點收16,762點 台積電跌17元收565元

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

MLB／洋基柯戴羅因家暴剩餘賽季被禁賽 賈吉：盼他學到教訓

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基投手柯戴羅因家暴被禁賽。 法新社
洋基投手柯戴羅因家暴被禁賽。 法新社

大聯盟今天宣布，洋基牛棚投手柯戴羅（Jimmy Cordero）因違反家暴政策，2023年剩餘76場比賽和季後賽都不能再投球，柯戴羅除了被禁賽外，還需要參加一項保密綜合評估和治療計劃，該計劃由大聯盟聯合政策委員會監督執行。

針對大聯盟處分，洋基發布聲明回應，「洋基隊完全支持聯盟的調查程序以及對柯戴羅的處分。家暴無法容忍，我們支持大聯盟關於家暴、性侵和兒童虐待政策的目標、標準和執行。」

對於柯戴羅被禁賽的消息，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）受訪時表示：「我和他說要從中學習，我很不開心。我知道球隊很多人都對此沮喪，聯盟宣布禁賽，希望他能從中學到教訓，成為較好的人。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示：「當這種嚴重的事發生時，必須付出沉重的代價。我支持這點（禁賽），我明白球團也支持，我期盼這件事能有改善。」

柯戴羅本季出賽31場，主投32.2局失掉14分，防禦率3.86，每局被上壘率1.071。為了遞補柯戴羅的空缺，洋基從3A拉上24歲右投瓦斯奎茲（Randy Vasquez），他今年在大聯盟出賽3場，主投15局只失2分，防禦率1.17，每局被上壘率1.04。。

洋基

相關新聞

MLB／大谷翔平連10打數無安打 7月「涼」平打擊率0.071

經歷火燙的6月，天使隊日籍好手大谷翔平進入生日的7月，打擊急速降溫變身「涼」平，今天在美國時間生日當天，對戰教士隊單場4...

MLB／張育成回到紅襪主場 最快明天離開傷兵歸隊

旅美好手張育成今天現身紅襪隊芬威主場，而不是在3A出賽，代表最快有望明天就回歸大聯盟，在明星游擊手史托瑞（Trevor ...

MiLB／大盜鄭宗哲！單場4盜壘生涯新高 連5場敲安

旅美小將鄭宗哲在2A適應得越來越好，今天先發敲出2安打，還演出超狂的單場4次盜壘，寫下生涯新紀錄，所屬的海盜隊2A最終在...

MLB／大谷確定無緣全壘打大賽 曾來台獻技的白襪重砲入選

大聯盟今天公布全壘打大賽8人參賽名單，白襪隊重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）和遊騎兵隊強打賈西亞（Adolis Garcia）入選，大谷翔平如昨天受訪所述，沒有參賽。 本屆全壘打賽參

MLB／「連貝比魯斯也被交易過」 名嘴籲天使盡速送走大谷

雖然已是聯盟最炙手可熱的球星，但天使連年不振無緣季後賽，加上大谷翔平將在冬天成為自由球員，外界均呼籲天使該盡速啟動交易以免空手而回，而有名嘴認為，現在就是最好的時機。 天使今日被教士橫掃後苦吞3

MLB／洋基柯戴羅因家暴剩餘賽季被禁賽 賈吉：盼他學到教訓

大聯盟今天宣布，洋基牛棚投手柯戴羅（Jimmy Cordero）因違反家暴政策，2023年剩餘76場比賽和季後賽都不能再投球，柯戴羅除了被禁賽外，還需要參加一項保密綜合評估和治療計劃，該計劃由大聯盟聯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦