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MiLB／潘文輝1A後援飆火球3局7三振 最後失守惜吞敗

中央社／ 台北6日電
美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天在延長賽後援登板，並飆出159公里火球，3局總計送出7次三振。 截圖自潘文輝粉絲團
美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天在延長賽後援登板，並飆出159公里火球，3局總計送出7次三振。 截圖自潘文輝粉絲團

美職小聯盟費城人隊1A的台灣投手潘文輝今天在延長賽後援登板，前2局演出6上6下包含5次三振，並飆出159公里火球，3局總計送出7次三振，可惜第12局失掉2分、無奈吞下敗投。

費城人隊1A的台灣投手潘文輝，今天在延長賽10局上登板後援，因突破僵局制一開始就二壘有人，不過潘文輝展現壓制力，登板就連飆2次三振，並演出3上3下；11局上更是連飆3次三振，連續解決6名打者。

不過12局上潘文輝再度投出三振拿下1出局後，被敲出二壘安打失掉1分，比數也被對手超前，之後他故意四壞球保送，並讓下一棒擊出滾地球拿下第2個出局數，無奈接著又被敲安再丟1分，最後送出三振，沒有繼續擴大失分。

總計潘文輝用41球投3局，被敲出2支安打，投出1次保送，飆出7次三振，為個人單場新高，失2分含1責失，單場最快球速約99英里（約159.3公里）。不過最後費城人隊1A以5比6不敵紅雀隊1A，潘文輝吞下本季首敗，目前防禦率2.20。

另外，費城人隊高階1A的李灝宇今天先發擔任開路先鋒、守二壘，1局下擊出三壘滾地球出局；3局下敲出一壘安打，不過隨後盜壘失敗；5局下及8局下都遭到三振。總計李灝宇4打數敲出1支安打，本季目前打擊率2成74。

潘文輝 費城人

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