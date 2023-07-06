MLB／「連貝比魯斯也被交易過」 名嘴籲天使盡速送走大谷

雖然已是聯盟最炙手可熱的球星，但天使連年不振無緣季後賽，加上大谷翔平將在冬天成為自由球員，外界均呼籲天使該盡速啟動交易以免空手而回，而有名嘴認為，現在就是最好的時機。

天使今日被教士橫掃後苦吞3連敗，目前45勝44敗僅略高於五成勝率，暫排名美聯西區第三，落後外卡第三的洋基僅4場勝差，雖然看起來尚在衝擊季後賽的行列內。然而前天主砲「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因揮棒過猛導致傷手腕鉤狀骨骨折，至少得休戰4至8周，讓球隊後勢極為險峻。

Mike Trout exits the game after an apparent injury during his 8th inning at bat. pic.twitter.com/s0xSfpVQ3j — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 4, 2023

過去有多則報導指出，大谷將「贏球」視為選擇下家的標準，而《ESPN》球評史密斯（Stephen Smith）在節目上表示，天使與這兩個字毫無關聯，「天使贏過了什麼？他們甚至在有楚奧特跟大谷的情況下，還沒有過勝率超過五成的賽季。」也因為這樣，讓史密斯認為，本季狀況仍不樂觀的天使，應在交易大限前送走大谷，「底線是你不能讓他變成空氣。」

大谷在投打兩端皆已證明過，自己是最頂尖的存在，儼然成為聯盟新一代招牌，但史密斯解釋，這不妨礙天使將他交易至他隊，「大谷就是現代的貝比魯斯（Babe Ruth），沒人比他更接近。但就連貝比魯斯也被交易過，所以天使必須把大谷送走，不能白白失去他。」

"The [Angels] haven't even had a winning record with Shohei Ohtani and Mike Trout on the team together... This is the modern-day Babe Ruth and Babe Ruth was traded."



Stephen A. Smith says the Angels CANNOT let Ohtani hit free agency 😶



(via @FirstTake)pic.twitter.com/HG3sR1L8Sy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 5, 2023

截至今日對教士比賽後，大谷打擊率0.296接近三成，31轟暫居聯盟全壘打王；在投手丘上則拿下7勝4敗，防禦率是夠水準的3.32，讓史密斯多次強調，他就是21世紀的貝比魯斯。