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MLB／「連貝比魯斯也被交易過」 名嘴籲天使盡速送走大谷

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷將在這個休賽季成為自由球員。 路透社
大谷將在這個休賽季成為自由球員。 路透社

雖然已是聯盟最炙手可熱的球星，但天使連年不振無緣季後賽，加上大谷翔平將在冬天成為自由球員，外界均呼籲天使該盡速啟動交易以免空手而回，而有名嘴認為，現在就是最好的時機。

天使今日被教士橫掃後苦吞3連敗，目前45勝44敗僅略高於五成勝率，暫排名美聯西區第三，落後外卡第三的洋基僅4場勝差，雖然看起來尚在衝擊季後賽的行列內。然而前天主砲「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因揮棒過猛導致傷手腕鉤狀骨骨折，至少得休戰4至8周，讓球隊後勢極為險峻。

過去有多則報導指出，大谷將「贏球」視為選擇下家的標準，而《ESPN》球評史密斯（Stephen Smith）在節目上表示，天使與這兩個字毫無關聯，「天使贏過了什麼？他們甚至在有楚奧特跟大谷的情況下，還沒有過勝率超過五成的賽季。」也因為這樣，讓史密斯認為，本季狀況仍不樂觀的天使，應在交易大限前送走大谷，「底線是你不能讓他變成空氣。」

大谷在投打兩端皆已證明過，自己是最頂尖的存在，儼然成為聯盟新一代招牌，但史密斯解釋，這不妨礙天使將他交易至他隊，「大谷就是現代的貝比魯斯（Babe Ruth），沒人比他更接近。但就連貝比魯斯也被交易過，所以天使必須把大谷送走，不能白白失去他。」

截至今日對教士比賽後，大谷打擊率0.296接近三成，31轟暫居聯盟全壘打王；在投手丘上則拿下7勝4敗，防禦率是夠水準的3.32，讓史密斯多次強調，他就是21世紀的貝比魯斯。

MLB 天使 大谷翔平 楚奧特

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