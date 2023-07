MLB／「連貝比魯斯也被交易過」 名嘴籲天使盡速送走大谷

雖然已是聯盟最炙手可熱的球星,但天使連年不振無緣季後賽,加上大谷翔平將在冬天成為自由球員,外界均呼籲天使該盡速啟動交易以免空手而回,而有名嘴認為,現在就是最好的時機。

天使今日被教士橫掃後苦吞3連敗,目前45勝44敗僅略高於五成勝率,暫排名美聯西區第三,落後外卡第三的洋基僅4場勝差,雖然看起來尚在衝擊季後賽的行列內。然而前天主砲「神鱒」楚奧特(Mike Trout)因揮棒過猛導致傷手腕鉤狀骨骨折,至少得休戰4至8周,讓球隊後勢極為險峻。

Mike Trout exits the game after an apparent injury during his 8th inning at bat. pic.twitter.com/s0xSfpVQ3j

過去有多則報導指出,大谷將「贏球」視為選擇下家的標準,而《ESPN》球評史密斯(Stephen Smith)在節目上表示,天使與這兩個字毫無關聯,「天使贏過了什麼?他們甚至在有楚奧特跟大谷的情況下,還沒有過勝率超過五成的賽季。」也因為這樣,讓史密斯認為,本季狀況仍不樂觀的天使,應在交易大限前送走大谷,「底線是你不能讓他變成空氣。」

大谷在投打兩端皆已證明過,自己是最頂尖的存在,儼然成為聯盟新一代招牌,但史密斯解釋,這不妨礙天使將他交易至他隊,「大谷就是現代的貝比魯斯(Babe Ruth),沒人比他更接近。但就連貝比魯斯也被交易過,所以天使必須把大谷送走,不能白白失去他。」

"The [Angels] haven't even had a winning record with Shohei Ohtani and Mike Trout on the team together... This is the modern-day Babe Ruth and Babe Ruth was traded."



Stephen A. Smith says the Angels CANNOT let Ohtani hit free agency 😶



