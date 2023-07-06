MLB／張育成回到紅襪主場 最快明天離開傷兵歸隊

旅美好手張育成今天現身紅襪隊芬威主場，而不是在3A出賽，代表最快有望明天就回歸大聯盟，在明星游擊手史托瑞（Trevor Story）歸隊前先卡位。

根據波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）指出，張育成今天來到芬威球場，原本預期今天就會離開傷兵名單，但隨著比賽開打，更正為最快明天，也可以看到張育成在游擊防區進行守備練習。

張育成是在4月底因揮棒過猛導致左手鉤狀骨骨折，經歷開刀、復原，進入復健賽一波三折，兩度因傷部痠痛暫停，第三度啟動後先發出賽4場，手部都沒有問題，張育成也表示：「受傷的左手已經不會感覺到疼痛。」

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）昨天表示，張育成會在本周回歸大聯盟，並且定位在先發游擊手；而另一方面，季前開刀治療傷勢的史托瑞有望在明星賽後展開復健賽，將先擔任指定打擊，預計8月回到游擊防區，屆時定位將與張育成重疊。