MLB／曾經也有二刀流夢 教士柯朗沃斯打爆大谷仍給讚美

教士隊柯朗沃斯（Jake Cronenworth）生涯首度對決天使球星大谷翔平，就從他手中敲出2支二壘安打和1發全壘打。這是大谷首次被單一打者單場敲出3支長打，不過柯朗沃斯賽後仍稱讚大谷是史上最佳球員。

柯朗沃斯前2次打席都敲出二壘安打，第三次對決更和波賈茲（Xander Bogaerts）上演「背靠背」開轟，這也是大谷生涯首次被對手背靠背開轟。

Xander Bogaerts and Jake Cronenworth go BACK-TO-BACK off Ohtani!



(via @MLB)pic.twitter.com/9VTeaOhZd5 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年7月5日

儘管今天對決完全佔上風，柯朗沃斯仍稱讚大谷，「能和這麼棒的球員對決，接受挑戰很有趣。他毫無疑問是史上最佳球員。有機會面對他，永遠會是有趣的比賽。」

事實上，柯朗沃斯過去在小聯盟也有二刀流夢，但他直言自己沒有這麼好，他繼續稱讚大谷，「他（大谷）是棒球界最好的打者，同時是最好的投手之一，沒有人像他一樣。最近這樣做的球員是貝比魯斯，但他後來放棄投球。」