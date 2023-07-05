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MLB／大谷因手指傷勢無緣明星賽投球 全壘打大賽也缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天擔任先發投手，因右手中指起水泡提前退場，總計主投5局失5分，吞下本季第4敗。賽後大谷翔平更宣布壞消息，可能不會在明星賽投球，全壘打大賽恐怕也無法參加。

大谷翔平連2次先發都碰到手指問題，上一戰面對白襪主投6.1局，右手中指指甲裂開。他今天對上教士隊，第6局連挨2發全壘打後，因右手中指水泡提前退場。

大谷翔平賽後坦言，「裂開的手指沒有完全恢復，隨著比賽進行變得更糟糕。下次先發前需要9到10天的復原時間，因此目前來看，不會在明星賽投球。」

本場比賽大谷的球速有下滑跡象，他解釋，「因為指甲的問題，很難把力量完全施加在手指上。」

大谷本季狂轟31支全壘打，穩居大聯盟全壘打王，不過他表示，「照今天的感覺，全壘打大賽應該也無法參加。」

大谷翔平

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