MLB／賈吉腳趾傷不排除季後再動刀 應會帶傷打完本季
據大聯盟官網報導，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）不排除動刀治療扭傷的右腳大拇指，但手術不會馬上進行，他可能選擇帶傷打完本賽季。
賈吉6月初在道奇主場右外野上演美技接殺時，撞到牛棚大門，導致右腳趾韌帶撕裂。他今天談到傷勢時表示，「我必須要能跑，如果能夠全力跑，我就能比賽。如果我只能用10%力量奔跑，不會對球隊有任何幫助。」
賈吉沒有排除動手術的可能性，如果要動刀，會等到球季結束後，「有人討論過手術，我認為目前還沒到這個地步。我不是醫生，總共得到8種意見。」
儘管賈吉因傷缺席一段時間，但仍入選今年明星賽，不過他不確定是否出席，「如果沒接近復出，也許該專注進行康復工作。我會和訓練師及醫生交談，看看要怎麼做。」
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