MLB／藍鳥王牌2A好投後回歸大聯盟 教頭：他很想贏

藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）上個月遭下放新人聯盟，據《EPSN》報導指出，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）將安排他重返大聯盟，預計在台灣時間周六先發對上老虎隊。

馬諾亞因表現不佳遭下放新人聯盟，沒想到首戰就狂失11分。不過他昨日在2A出賽表現優異，繳出5局10K只失1分的好投。史奈德透露馬諾亞對投球機制做微調，狀態看起來恢復不少，因此期待他能盡快歸隊，「他很想贏，我們一直保持交談。他想成為球隊一員，對無法幫球隊贏球感到沮喪，無論狀況多起伏，他都想留在這。」

藍鳥周六原定的先發投手高斯曼（Kevin Gausman）將順延一天出賽，外界對馬諾亞這麼快回歸感到驚訝，對此史奈德解釋，「我們本來就沒設定時程表，他是我們現在和未來的重要一員，如果我們覺得他做好準備能貢獻，就會立刻扣下板機。」

馬諾亞去年先發31場奪下16勝，防禦率只有2.24，美聯賽揚票選排名第3。不過今年表現判若兩人，先發13場1勝7敗，防禦率高達6.36。