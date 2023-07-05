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MLB／運動家勝投王！藤浪晉太郎連飆3K奪本季第5勝

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 路透
藤浪晉太郎。 路透

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎今天面對老虎隊連飆3K，送對手三上三下，還順利拿到個人本季第5勝。

本場比賽形成一場投手戰，前8局打完雙方都沒得分。藤浪晉太郎9局下登板，接連三振羅傑斯（Jake Rogers）、麥克金斯特利（Zach McKinstry）、卡布雷拉（Miguel Cabrera），最快球速達到102.1英里（約164.3公里）。

運動家10局上靠著諾達（Ryan Noda）打出適時安打，拿下本場第1分，10局下梅伊（Trevor May）順利守成，終場運動家就以1：0險勝老虎。

藤浪晉太郎本場比賽總共用12球，其中有11球是速球、1球指叉球，賽後防禦率下降到9.35。藤浪本季戰績5勝7敗，運動家其他投手最多只有2勝。

藤浪晋太郎

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