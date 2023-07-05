MLB／43歲老將克魯茲遭DFA 教士總仔：考慮功能性

教士隊今天宣布將指定讓渡（DFA）43歲老將克魯茲（Nelson Cruz），教士總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「這是一個艱難的決定」。

近年教士砸重金補強，組成豪華打線，但本季教士團隊整體攻擊指數（OPS）在今天賽前只排大聯盟第16。老將克魯茲休賽季和教士簽下1年100萬美元合約，如今被DFA。他本季表現普通，獲得152打席，敲出5轟、23分打點，打擊率0.245，OPS0.681。

雖然克魯茲表現一般，但在休息室有一定影響力。總教練梅爾文表示，「他對球隊有很大的影響力，在整個聯盟中，對他很尊重無處不在。」

梅爾文也解釋DFA克魯茲是考慮功能性，「我們有些球員和他都只能打DH，我們需要讓一些主力球員休息，需要代跑者，需要有更多功能性的人，所以很不幸，我們不得不做出這項決定。」

37歲老將卡本特（Matt Carpenter）是教士陣中另一位大多DH出賽的球員，他去年在洋基大復活，休賽季和教士簽下2年1200萬美元合約，結果本季打擊率只有0.178。