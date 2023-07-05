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MLB／大谷翔平中指起水泡5局掉5分 天使2天3傷退

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷右手中指起水泡提前退場。 路透社
投手大谷右手中指起水泡提前退場。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平今天登板面對教士隊慘遭「背靠背」開轟，而且挨轟完就提前傷退，球團提供原因是「右手中指起水泡」，投手大谷留下5局失5分的成績。

大谷翔平今天作客面對教士隊，先發前3局除了一些好球不受青睞外，沒有遇到太大狀況，但4局下2出局後，因為安打、保送讓對手站上得點圈，再被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出2分打點二壘安打，陷入0：2不利局面。

天使隊在5局上追回1分，5局下大谷雖然又讓兩人上壘，但是兩次三振以及捕手一次盜壘阻殺，凍結壘包，問題在6局下續投被連敲3安，後面兩支都是全壘打，來自波賈茲（Xander Bogaerts）及柯朗沃斯，又丟掉3分。

被連敲兩轟的大谷似乎身體不適，教練及防護員都上場關心，也很快決定換投，投手大谷今天僅投5局、用86球退場，被敲7支安打包含2轟，另有5次三振、4次四壞保送，單場丟掉5分平個人本季最多，防禦率也上升到3.32。

根據天使球團比賽中透露，大谷是因右手中指起水泡而退場，而大谷前一場先發也是同根手指指甲裂開而退場，中間休息日因此從5天延長到6天，今天最快球速為98哩。

天使隊近期傷兵連連，還都是主力中的主力，昨天楚奧特（Mike Trout）提前傷退，今天診斷結果為左手鉤狀骨骨折，而今天比賽中瑞登（Anthony Rendon）也因自打球提前退場，加上大谷翔平也沒能投完。

天使 大谷翔平

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