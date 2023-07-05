MLB／追隨舅舅郭泓志 林振瑋加盟紅雀

今年跨出旅美之路的台灣棒球好手再加1人，紅雀隊昨正式公布簽下文化大學「巨投」林振瑋。林振瑋將跟進舅舅郭泓志的腳步一圓旅美夢，也表達對舅舅的感謝，「如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。」

林振瑋為郭泓志二姊的小孩，棒球之路受舅舅影響頗深，一路上也受到許多關照，昨天大聯盟官網報導這則簽約新聞，也特別提到他的舅舅正是過去效力道奇隊的郭泓志。

紅雀不曾簽過台灣球員，林振瑋成為隊史第1人，目前大聯盟30隊只剩天使隊不曾有過台灣選手。

紅雀球團總裁莫札里亞克表示，「我們認為林振瑋具有令人著迷的潛力，有能力成為未來的大聯盟球員。」負責球員招募的紅雀總經理特助史雷特評價，「林振瑋擁有爆發性的速球，加上他具有很好的身體素質和令人印象深刻的運動能力，整體條件在我們評估中都相當出色。」

林振瑋昨已在聖路易完成球隊體檢，本周將先返台處理私人事務，7月中再赴美前往紅雀位於佛州的基地，開始今年球季。

台灣選手今年再度大舉「西進」，李晨薰、潘文輝、沙子宸、林盛恩再加上林振瑋，已是今年第5位與美職球隊簽約的台灣選手，前一次有此盛況為2019年5加1人（林家正為大聯盟選秀上榜），鄭宗哲、劉致榮、陳聖平仍旅美打拚，鄭浩均已在去年中職選秀加入中信兄弟，林暉盛出現在今年選秀名冊。