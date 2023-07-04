MLB／林振瑋「解鎖」紅雀後 30隊只剩天使還沒簽過台將

21歲投手林振瑋與紅雀隊簽約後，台將在大聯盟30隊版圖已經「解鎖」到29隊，只剩天使隊還不曾有台灣選手足跡。

台灣選手今年再度大舉「西進」，李晨薰、潘文輝、沙子宸、林盛恩，再加上今天正式宣布簽約的林振瑋，已是今年第5位與美職球隊簽約的台灣選手，前一次有此盛況為2019年的5加1人（林家正為大聯盟選秀上榜），5人中鄭宗哲、劉致榮、陳聖平仍在美國打拚，鄭浩均已在去年中職選秀加入中信兄弟隊，林暉盛則出現在今年選秀名冊中。

林振瑋前進紅雀，另外一層意義在於隊史第一位台灣選手，球團總裁莫札里亞克（John Mozeliak）在新聞稿中也特別提到此事，「我們非常高興並歡迎林振瑋的加入，他是球隊有史以來第一位簽約的台灣球員。」

過去共有28隊簽過台灣選手，隊史來去最多位台將的球隊是海盜隊14人，目前陣中還有4人，包括鄭宗哲、陳柏毓、張弘稜、黃暐傑。水手隊、守護者隊（改名前為印地安人）的11人居次，接著是紅襪隊的10人，道奇隊和小熊隊都是9人。

有3隊在隊史上僅出現過1位台將，除了今天剛從「0」跨向「1」的紅雀外，另外還有國民隊（王建民）、釀酒人隊（王維中）。