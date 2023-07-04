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MLB／貝德致勝三分砲助洋基逆轉金鶯 希克斯遭球迷狂噓

聯合新聞網／ 綜合報導
貝德。 美聯社
貝德。 美聯社

前一次先發投出完全比賽的赫曼（Domingo German）今天投不滿5局就退場，洋基靠著外野手貝德（Harrison Bader）8局下的超前三分砲，成功以6：3擊敗金鶯

赫曼今天主投4.1局用86球，被敲9支安打，失掉3分有2分是自責分。洋基打線5局下展開反攻，游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）各敲1發陽春砲，7局下洋基靠著金鶯投手卡諾（Yennier Cano）暴投，追成3：3平手。

卡諾化解危機後8局下續投，史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出安打把卡諾打退場。金鶯換上庫隆比（Danny Coulombe）無法壓制，先被瑞佐（Anthony Rizzo）敲安，再被貝德轟出石破天驚的超前三分砲。9局上洋基投手霍姆斯（Clay Holmes）送出三上三下，成功關門。

致勝功臣貝德賽後表示，「這很酷。布朗克斯（洋基打線）今晚帶著能量，我們處於賽季中期、最激烈的時刻，所以贏下勝利非常棒。」

此戰的焦點是金鶯外野手希克斯（Aaron Hicks），近年他在洋基表現不佳，洋基終於在今年5月釋出他。這是希克斯轉戰金鶯後，首次重返洋基主場，洋基球團發布感謝影片，結果主場球迷發出噓聲，他每次上場打擊前都被球迷狂噓。

希克斯在金鶯出賽27場，敲出4轟、12分打點，打擊率2成62，整體攻擊指數（OPS）0.838，成績比洋基時期優異許多。他也不介意洋基球迷的噓聲，「他們對客隊球員都很強硬。我不擔心這件事，我只是來這度過一天，盡自己所能幫助球隊。」

洋基 金鶯

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