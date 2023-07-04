MLB／大谷翔平明天生日登板對教士 索托：他會有麻煩
教士今天以10：3大勝天使隊，大谷翔平明天將過29歲生日並登上投手丘，教士強打索托（Juan Soto）賽前受訪稱讚大谷，但相信教士打線會對大谷造成麻煩。
大谷翔平本季先發16場7勝3敗，主投95局送出127次三振，防禦率3.02，每局被上壘率（WHIP）1.04，被打擊率則是大聯盟最低的1成80。
大谷6月投打都相當出色，對此索托表示，「他令人印象深刻，但他會有麻煩，當明天面對到這條打線時。我是來這裡打棒球，我們都知道他是一位令人印象深刻的球員，但他踏上投手丘時，我不會害怕對決他。」
現年24歲的索托已擺脫季初陰霾，本季出賽84場，敲出15轟、46分打點，打擊率0.277，整體攻擊指數（OPS）0.926，全大聯盟只落後大谷翔平和勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。
儘管索托表現出色，但教士團隊OPS只排在大聯盟第16，比外界預測的還不理想。教士目前戰績39勝46敗暫居國聯西區第4，落後外卡第3的巨人隊還有7場勝差。
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