MLB／金鶯拉契曼參加全壘打大賽 挑戰成史上首位奪冠捕手

金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）帶領球隊走出黑暗期，職業生涯第2季就入選明星賽，今天更宣布參加全壘打大賽，將挑戰成為史上首位奪冠的捕手。

拉契曼是第6位全壘打大賽參戰選手，前5位是水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、道奇隊貝茲（Mookie Betts）、光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）及大都會阿隆索（Pete Alonso），目前全壘打大賽還有下2個名額。

大聯盟全壘打大賽自1985年起舉辦，拉契曼是賽史第10位參賽捕手，他很開心能參與這項盛會，並透露自己的父親將擔任餵球投手，「我真的很開心，這是我小時候的夢想之一，能和父親做這件事，真的太棒了。」

拉契曼打擊左右開弓，他表示全壘打大賽會用左打。拉契曼生涯累積24轟，其中有20轟是用左打擊出。

上次有捕手參加全壘打大賽是皇家隊培瑞茲（Salvador Perez），他在2021年首輪敲出28轟，不敵當屆冠軍阿隆索。