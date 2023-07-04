MLB／旅美最大挑戰是時差 吉田正尚：我還在努力

日籍強打吉田正尚去年與紅襪簽下5年9000萬美元的大約，引發外界質疑紅襪「太盤」，開季前15場比賽不到兩成的打擊率更讓質疑聲浪不斷飆高。但他逐漸適應後，賽季至今他用全隊最高的OPS證明自己的身手。近期他在受訪時也提到，剛旅美時最不習慣的地方是時差的調整。

吉田正尚本季至今繳出.305/.377/.477的打擊三圍，其中打擊率跟上壘率都是全隊最高，其餘傳統數據也都排在全隊前三名，是美聯新人王的熱門人選。本季的他火力優於聯盟平均28%，讓紅襪獨排眾議的投資收到不錯成效。

吉田已經證明了他能夠適應從日本到波士頓環境改變所帶來的大多挑戰，包括不同的氣候、食物、比賽風格，以及更多的天然草皮，但時差是一個特殊且需要時間的挑戰。「我還在努力」，吉田說，「每次我都在想，『我應該在飛機上睡覺以面對時差的影響嗎？』」

從波士頓飛往西岸、再到美國中部，其中的艱辛與移動距離不言而喻，但與大多數隊友不同，吉田沒有打過小聯盟，也沒有經歷過小聯盟搭客運通勤的繁重賽程。在日本，不僅都在同一時區打球，球場間最遠的飛行距離也僅三個半小時。

這份掙扎在賽季初期尤為明顯，在生涯前15場比賽，吉田打擊率僅.193，OPS甚至只有.594。但吉田在賽前賽後逐漸找到適應時差的方式，成績在五月觸底反彈，單月OPS高達.962，期間紅襪隊飛往了費城、鳳凰城、安納罕以及聖地牙哥。

「他逐漸習慣了」，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說，「我們盡可能幫助他適應、盡可能照顧他，當我們越照顧他，他在進攻上也會幫助我們更多。」