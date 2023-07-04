MLB／太空人浪費8分領先後險勝 教頭：被遊騎兵後段棒次痛扁

位居國聯西區第二的太空人迎來與分區龍頭遊騎兵的系列賽最終戰，雖然在開賽一度取得10:2的大幅領先，卻遭逢遊騎兵的強勢逆襲，一度遭到逆轉。但最終靠著麥考米克（Chas McCormick）關鍵的超前二壘安打，有驚無險逆轉拿下勝利，在這關鍵的四連戰拿下系列賽勝利。

在前三場比賽太空人拿下2勝1敗，希望能一鼓作氣收下系列賽，繼續拉近與遊騎兵之間的勝差。太空人開局便來勢洶洶，第二局就靠著單局三發全壘打灌進6分，包括塔克（Kyle Tucker）的滿貫砲。第四局老將阿布瑞尤（José Abreu）再補上錦上添花的三分砲，四局打完來到10:2領先。

正當大家以為這場比賽沒有懸念時，遊騎兵用行動證明自己何謂美聯最恐怖的打線，在三至五局蠶食鯨吞了9分，瞬間將球隊拉回戰線，第八局再透過席格（Corey Seager）的高飛犧牲打取得這場比賽第一次領先。但太空人把握最後反攻機會，先是靠著阿布瑞尤打回追平分，麥考米克再補上致勝的二壘安打，最終以12:11贏下這場打擊大混戰。

「今晚可真是一場磨難」，麥考米克說，他在這系列賽兩度擊出致勝一擊，「很高興球隊能獲得最終勝利，遊騎兵是一支很棒的球隊，我原本以為今天能輕鬆獲勝，但他們如同暴風一樣回擊，我們可能有些鬆懈了，但我為球隊還能重整旗鼓感到自豪。」

太空人主帥貝克（Dusty Baker）在讚嘆遊騎兵有一條完整打線之餘，也不忘記稱讚子弟兵。「我們都知道對手的打線每個人都很能打，但老天，他們的後段棒次整個系列賽都在痛扁我們」，貝克說，「但我們球隊很有韌性，也許有時會犯錯但大家都很努力，這能讓我們走得很遠。」

在結束賽季最長客場十連戰後，太空人近12場比賽拿下了8勝，衛冕冠軍持續狙擊分區龍頭位置，目前落後遊騎兵的勝差僅剩下3場。