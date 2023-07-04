快訊

中華電信光世代500M免費升級吃不到網路還變卡？內行人曝1現實規則「別急」

驚吐遭黑人性騷…郭源元沉寂5天首發聲 一張圖暖哭無數網友

鴻海要拋棄夏普？股東轟吳柏勳：夏普被鴻海收購7年沒長進

MiLB／張育成2A復健賽 安打出爐選1保送

中央社／ 台北4日電
張育成今日在2A進行復健賽總計4打數敲1安、有1次保送，持續調整手感。 法新社
張育成今日在2A進行復健賽總計4打數敲1安、有1次保送，持續調整手感。 法新社

旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成持續在小聯盟2A打復健賽，今天7局上敲出安打，今天總計4打數敲1安、有1次保送，持續調整手感。

張育成4月25日大聯盟比賽中，因為揮棒造成左手鉤骨骨折、動刀治療，之後雖然恢復速度比預期快，不過因傷勢反覆，5月底、6月初2度開始復健賽後又暫停休息，直到7月1日再度重啟復健賽。

張育成1日、2日連兩天在小聯盟2A出賽，總計7打數沒有敲出安打，今天紅襪隊2A與多倫多藍鳥隊2A比賽，張育成先發打1棒、守游擊。

張育成1局上敲出游擊方向滾地球出局，3局上敲出中外野方向飛球出局，5局上選到四壞保送上壘，7局上敲出安打，8局上敲出游擊方向內野飛球出局，今天單場4打數敲出1支安打，選到1次保送、有1得分，第3度重啟復健賽打到第3戰、安打出爐。

紅襪隊今天團隊敲出11支安打、攻勢串聯，5局上攻下4分、6局上拿下2分，8局上再添2分，9局上拿1分，終場以9比3拿下勝利。

張育成

延伸閱讀

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

MLB／張育成第3度展開復健賽 4支0還在找感覺

MLB／張育成好消息！本周末2A重啟復健賽

MLB／張育成手傷復原有進展 本周可望展開復健賽

相關新聞

MLB／超暖！大谷想要回31轟球 得知13歲少年接到秒取消

大谷翔平昨天敲出本季第31轟，日本媒體Sponichi Annex報導一則暖心趣聞，大谷原先透過球團人員想拿回開轟球，卻...

MLB／林振瑋成紅雀隊史首位台將 總裁：誘人的天賦

火球男林振瑋跟進舅舅郭泓志的腳步，踏上旅美之路，紅雀隊今天正式公布簽約消息，球團總裁莫札里亞克（John Mozelia...

MLB／謝謝舅舅！林振瑋旅美逐夢 最想感謝的人是郭泓志

文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他也向舅舅郭泓志表達感謝，「未來我會更加努力，不會辜負他的期待...

MLB／大谷投球必看！教士教頭：不能為了買熱狗錯過

天使隊今天展開與教士隊的3連戰，大谷翔平將在明天擔任先發投手，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）形容大谷投球的比賽...

MLB／大谷又進化了 馬恰多：感覺被去年沒拿到MVP激到

天使隊大谷翔平明天將擔任先發投手，出戰教士隊，教士當家球星馬恰多（Ｍanny Machado）也抱持期待，一被問到大谷就...

MLB／明星賽前20轟+40盜 亞古納全能表現寫空前紀錄

勇士超新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）剛獲得六月國聯最佳球員，但絲毫沒有停下腳步的跡象。今天在對戰守護者隊的比賽中，他跑出本季第40次盜壘，不只持續穩坐國聯盜壘王，更是史上第一位明星賽前

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦