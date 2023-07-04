MLB／明星賽前20轟+40盜 亞古納全能表現寫空前紀錄

勇士超新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）剛獲得六月國聯最佳球員，但絲毫沒有停下腳步的跡象。今天在對戰守護者隊的比賽中，他跑出本季第40次盜壘，不只持續穩坐國聯盜壘王，更是史上第一位明星賽前達成「20轟、40盜、50打點」的球員，完美詮釋「全能」兩字。

亞古納毫無疑問正在打出一個歷史級別的賽季，目前也是國聯MVP呼聲極高的人選，本季4.8的WAR(勝利貢獻值)傲視全聯盟。在六月份，亞古納繳出0.356/.429/.683的打擊三圍，外帶9轟和22打點，在短短25場比賽內就跑出了14次盜壘成功。他與美聯的大谷翔平一樣，不只是各自聯盟的MVP領跑人、明星賽人氣王，同時也攜手拿下了六月份最佳球員。

今天賽前已經累積39次盜壘成功的亞古納，在三局下半安打上壘後，隨即發動盜壘並成功，追上美聯的魯伊茲（Esteury Ruiz），成為本季第二位在明星賽前達標40盜的超級快腿，這也是亞古納生涯第一個40盜賽季。

With his 40th steal, @ronaldacunajr24 just made history! pic.twitter.com/UqwLmzuE4m — MLB (@MLB) 2023年7月3日

事實上，歷史上僅有六名球員能在明星賽前達成40盜的同時，還能敲出雙位數的全壘打，而亞古納不僅是繼大聯盟盜壘紀錄保持人韓德森（Rickey Henderson）後33年來首人，他的21轟也是當中最多的。距離明星賽還有五場比賽，亞古納有機會持續推進紀錄。

此外，亞古納也正在成為單季「40轟、40盜俱樂部」成員的路上，在2019年他就曾有機會挑戰，當時繳出了41轟外加37次盜壘。今年亞古納反倒是早早達標盜壘門檻，能否成為歷史上第五名完成這項偉大紀錄的全能球員，甚至將數據拉升到不可思議的數字，想必也是聯盟下半季的一大看點。