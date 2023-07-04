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MLB／大谷又進化了 馬恰多：感覺被去年沒拿到MVP激到
天使隊大谷翔平明天將擔任先發投手，出戰教士隊，教士當家球星馬恰多（Ｍanny Machado）也抱持期待，一被問到大谷就直呼「我愛他！」對於大谷的表現，形容「他絕對是來自不同星球」。
「投手大谷」生涯還不曾對戰過教士，明天就是初體驗，這也讓馬恰多終於有機會面對他的投球。
馬恰多在今天賽前聊到大谷的表現，有如來自不同星球，更加進化的成績單，就像是受到了刺激，「去年賈吉（Aaron Judge）打了62轟，他沒拿到MVP，可能因此有點耿耿於懷，他可能心想自己也能辦到，現在也以這樣的進度在前進。」
馬恰多表示，自己對於明天對戰大谷抱持期待，「那是你過去前所未見，此生也不會再見到的選手，而這次可以第一手感受他的投球。」
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