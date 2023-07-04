快訊

七朵花「仔仔」驚傳死訊！陳喬恩「永遠記得妳」回應了

澎湖4萬1海鮮餐廳不甩高捷 老闆一舉動「嘲諷意味十足」

無差別開火！美國慶日假期費城大規模槍擊案 槍手穿「防彈背心」至少4死4傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷又進化了 馬恰多：感覺被去年沒拿到MVP激到

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬恰多表示，自己對於明天對戰投手大谷抱持期待。 路透社
馬恰多表示，自己對於明天對戰投手大谷抱持期待。 路透社

天使隊大谷翔平明天將擔任先發投手，出戰教士隊，教士當家球星馬恰多（Ｍanny Machado）也抱持期待，一被問到大谷就直呼「我愛他！」對於大谷的表現，形容「他絕對是來自不同星球」。

「投手大谷」生涯還不曾對戰過教士，明天就是初體驗，這也讓馬恰多終於有機會面對他的投球。

馬恰多在今天賽前聊到大谷的表現，有如來自不同星球，更加進化的成績單，就像是受到了刺激，「去年賈吉（Aaron Judge）打了62轟，他沒拿到MVP，可能因此有點耿耿於懷，他可能心想自己也能辦到，現在也以這樣的進度在前進。」

馬恰多表示，自己對於明天對戰大谷抱持期待，「那是你過去前所未見，此生也不會再見到的選手，而這次可以第一手感受他的投球。」

馬恰多 教士 賈吉

延伸閱讀

MLB／地緣加大約還是搶輸洋基！巨人：從不相信賈吉會來

MLB／首談道奇護網鬆脫傷勢 賈吉韌帶撕裂難估歸隊時間

MLB／賈吉受傷後洋基打擊成績聯盟墊底 打教：我不在乎

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年為何輸賈吉

相關新聞

MLB／超暖！大谷想要回31轟球 得知13歲少年接到秒取消請求

大谷翔平昨天敲出本季第31轟，日本媒體Sponichi Annex報導一則暖心趣聞，大谷原先透過球團人員想拿回開轟球，卻...

MLB／林振瑋成紅雀隊史首位台將 總裁：誘人的天賦

火球男林振瑋跟進舅舅郭泓志的腳步，踏上旅美之路，紅雀隊今天正式公布簽約消息，球團總裁莫札里亞克（John Mozelia...

MLB／謝謝舅舅！林振瑋旅美逐夢 最想感謝的人是郭泓志

文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他也向舅舅郭泓志表達感謝，「未來我會更加努力，不會辜負他的期待...

MLB／6月MVP還有誰？大谷獲獎「大送小」把單周也包了

大聯盟6月MVP放榜，單月狂射15發全壘打的大谷翔平無意外在美聯上榜，同日還把上禮拜的單周最佳球員也帶回家，得獎「買大送...

MLB／大谷投球必看！教士教頭：不能為了買熱狗錯過

天使隊今天展開與教士隊的3連戰，大谷翔平將在明天擔任先發投手，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）形容大谷投球的比賽...

MLB／大谷又進化了 馬恰多：感覺被去年沒拿到MVP激到

天使隊大谷翔平明天將擔任先發投手，出戰教士隊，教士當家球星馬恰多（Ｍanny Machado）也抱持期待，一被問到大谷就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦