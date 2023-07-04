MLB／大谷投球必看！教士教頭：不能為了買熱狗錯過

天使隊今天展開與教士隊的3連戰，大谷翔平將在明天擔任先發投手，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）形容大谷投球的比賽，必看程度讓人捨不得離席買熱狗。

這波3連戰受到日本媒體高度關注，因為達比修有從6月22日後就未出賽，原在6月28日的表定先發因生病緊急換人，至今還未恢復出賽，日本媒體關注有沒有與大谷同場先發的可能性，今天夢幻劇本確定破局。

教士明天一戰先發投手推出馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），至於達比修的復出時機，梅爾文說預計會在下一波對大都會的系列賽。

兩位日本強投今天賽前先同時在牛棚練投，吸引日本媒體拍攝，比賽前也一度在外野聚在一起聊天，大谷歪著頭、端出10分糖的燦笑面對達比修。

梅爾文曾長期擔任運動家總教練，對同屬美聯西區的大谷並不陌生，去年轉戰教士，今天在與天使之戰賽前受訪先是笑稱：「可以不用常常對到大谷是好事」。

他對大谷也極盡讚揚，「當他站上投手丘，絕對是場必看的比賽，你不會想為了買熱狗而錯過他的投球，他就是這樣的選手，看他的比賽令人開心，他也在每年都越來越好。」