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MLB／6月MVP還有誰？大谷獲獎「大送小」把單周也包了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷6月狂轟猛炸15轟，包辦6月MVP與上周MVP。 美聯社
大谷6月狂轟猛炸15轟，包辦6月MVP與上周MVP。 美聯社

大聯盟6月MVP放榜，單月狂射15發全壘打的大谷翔平無意外在美聯上榜，同日還把上禮拜的單周最佳球員也帶回家，得獎「買大送小」；國聯6月MVP、單周MVP則是都由勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）獲獎。

大谷翔平6月的成績有多狂？他以3成94打擊率敲出15轟、29分打點，整體攻擊指數（OPS）1.444；在投手丘上則是出賽30.1局送出37K，防禦率3.26，這紙成績單讓他生涯第三度拿下單月MVP。

大谷的獎盃櫃裡已有兩座單月MVP，分別在2021年6月、7月完成蟬聯，如今時隔兩年再度獲獎，也讓他成為第一位3度拿下單月MVP的日籍球員。

時間軸縮小為上周，大谷在6月的表現開高走高，上周以投手先發1場，繳出6.1局失1分、10次三振，且同場敲出雙響砲，單周掃出6轟，包括一發493呎的生涯最遠全壘打，這座單周MVP是他在今年6月第2次獲獎、生涯第6次獲獎。

美聯的單周MVP有人與大谷共享榮耀，上周完成完全比賽的洋基投手赫曼（Domingo Germán），生涯首度拿下單周最佳球員。

大谷翔平 勇士

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