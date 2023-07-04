MLB／簽約金50+4萬美元情定紅雀 林振瑋忍痛放棄亞運機會

文化大學王牌林振瑋在本日宣布，將以簽約金50萬美元外加4萬獎學元，情定聖路易斯。他先前一度將加入亞運培訓隊，但為了大聯盟夢，選擇前往美國打夏季聯盟，自己也說在賽季期間才與紅雀有共識。

林振瑋一度要加入亞運培訓隊，但為了一圓大聯盟夢放棄機會，轉而前往美國參加MLB Draft League夏季聯盟，近日也傳出好消息，以簽約金50萬美金與4萬獎學金加入紅雀隊，對此他表示：「去打Draft League是在培訓名單前就決定的，跟家人討論完決定照原計畫進行，所以就放棄培訓的機會，讓給其他更厲害的選手。」

這位大專界的「火球男」坦言，在夏季聯盟賽季期間才正式與球隊達成共識，並感到不可思議，還是希望未來還有機會為國家效力：「一開始覺得可能要到Draft League的賽程結束回台灣才會有消息，結果比賽期間很快就跟球隊有共識，所以直接簽約了，這次錯過亞運的機會，希望未來成長茁壯後，還有機會被徵招為國家貢獻心力。」