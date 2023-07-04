MLB／林振瑋成紅雀隊史首位台將 總裁：誘人的天賦

火球男林振瑋跟進舅舅郭泓志的腳步，踏上旅美之路，紅雀隊今天正式公布簽約消息，球團總裁莫札里亞克（John Mozeliak）歡迎他的加入：「很興奮迎接林振瑋成為隊史首位簽下的台灣選手。」

林振瑋身高203公分、最快球速160公里，紅雀看好他還有尚未開發的潛能，決定網羅這位來自台灣的「巨投」。

紅雀隊今天正式公布與林振瑋簽約消息。圖／取自紅雀推特

球團今天發布簽約消息，而紅雀過去在台灣選手方面的簽約是「0」，林振瑋成為隊史第一人。莫札里亞克表示，「紅雀持續向全球各地區取才，尋找可以幫助球隊變得更好的戰力，振瑋正是我們認為有著誘人天賦的選手，他擁有能養成為未來大聯盟選手的能力。」

掌管球員覓才的特別助理史雷特（Matt Slater）指出，林振瑋擁有具爆發力的直球，身體條件、運動條件都令人印象深刻，各方面在紅雀的評估上都想相當出色。

大聯盟官網報導中也特別提到，他的舅舅正是過去曾效力道奇隊的郭泓志；林振瑋將在近日前往紅雀位於佛州朱比特（Jupiter）的基地報到，正式展開職業生涯。