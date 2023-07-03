MLB／道奇衰運纏身 被皇家打爆克蕭還可能進傷兵名單

去年狂掃111勝的道奇本季走得並不順遂，投手戰力的不足是最大原因。今天以9:1大比分落敗給聯盟倒數第二的皇家後，也確定輸掉了這個系列賽。除此之外，上週「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）先發後左肩有發炎現象，有可能配合明星賽休假進傷兵名單一趟，對道奇輪值無疑是雪上加霜。

去年拿下16勝1敗超狂戰績的岡索林（Tony Gonsolin）本季傷癒復出後表現起伏不定，在六月防禦率高達5.82的他進到七月後表現仍沒有好轉。今天面對團隊OPS接近聯盟墊底的皇家主投3.2局就掉了4分，在過去的三場比賽，他失分皆為4分起跳，期間防禦率為9.42。

「我最近表現沒有很好」，岡索林說，「我有點太常投出保送了，常在球數上取得落後而沒辦法遵照投球計畫。」此外，道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）也坦言皇家速度戰的風格是球隊不擅長應付的，「他們擊敗了我們，這是不同風格的比賽，不斷將球打進球場、透過盜壘發起攻勢，他們懂得針對不同情況作攻擊，老實說我們跟不上。」

不只如此，道奇的輪值可說屋漏偏逢連夜雨，強力左投烏力亞斯（Julio Urias）相隔一個半月終於在上週重返球隊，但王牌克蕭卻有可能因為肩膀發炎而進傷兵名單。如果克蕭必須跳過下一場先發，那近兩場因為先發提前退場而吃下大量局數的牛棚，可能需要再度以車輪戰方式分擔一場比賽。在結束了一個禮拜的客場征戰後，道奇將在這周重返主場與海盜展開四連戰。