MLB／大都會球迷從3.6公尺看台摔傷 鼻子噴血竟回球場觀戰

大都會隊今天在紐約主場對巨人隊進行3連戰最後一戰,比賽進行到5局下,一名球迷突然從外野看台摔落,造成比賽中斷,最誇張是他用左手摀住受傷的鼻子,被安全人員護送離場,竟然回到看台繼續觀戰,讓擔任電視球評的大都會退役名將孔恩(David Cone)嚇了一大跳,直呼:「這不是開玩笑,希望他沒事。」

大都會花旗球場可容納42136人,今天28473進場約占68%,這位球迷5局下不知什麼原因,竟從中左外野座席第一排掉進外野警戒區,高度約有12英尺(超過3.6公尺),主審看到這一幕立刻喊停,兩隊球員覺得莫名其妙,紛紛望向外野區。

A fan just fell on the field... pic.twitter.com/noVNG6Tt2S