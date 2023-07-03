MLB／防禦率快10藤浪晉太郎仍超強運 勝投比去年塞揚多
藤浪晉太郎昨日在對白襪隊的比賽中後援登板，主投一局無失分並飆出2K。靠著隊友在十局下打進超前分，幸運收下勝投，同時也是本季第四勝。本季防禦率逼近10的藤浪旅美第一年表現稱不上理想，四勝卻位居球隊勝投王，堪稱最強轉運手。
藤浪於延長賽十局上半登板投球，面對突破僵局制開局二壘有人的危機，他先是投出三振，再製造內野飛球抓下兩個出局。雖然對瑞米拉德（Zach Remillard）投出觸身球，但最終仍用三振有驚無險化解該半局攻勢，在三振後藤浪也振奮地在投手丘上握拳高呼，最後一顆三振的球速高達101.1英里。
在十局下半，運動家靠著白襪二壘手「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）的失誤趁勢滑回本壘結束比賽，而上個半局投球的藤浪也拿下勝投。這是他本季第四勝，防禦率持續下修，而他也坐穩球隊勝投王，4場勝投甚至比去年兩聯盟的塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）和韋蘭德（Justin Verlander）還多，兩人目前均是3勝。
本季藤浪出賽28場在陣中排名第二，其中包含7場先發，而9.57的防禦率在陣中出賽超過10場的投手中排名墊底。就數據而言，藤浪若非在運動家，應該不會獲得如此高的出賽數，但他近期狀況不差，近10場出賽投出11K，防禦率為2.43。但同時，他吞下七敗也是隊內敗投王，可說是只要登板就會影響勝負走向。
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